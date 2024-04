Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον πέμπτο φετινό αγώνα της Formula 1 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωπες και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Το Grand Prix Κίνας, ο πέμπτος αγώνας της Formula 1 στο 2024 είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επιστρέψει μετά από 5 χρόνια στη Σανγκάη σε ένα ταξίδι στο άγνωστο. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που τα μονοθέσια της τωρινής γενιάς θα αγωνιστούν στη συγκεκριμένη διαδρομή ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα περιπλέξει τα πράγματα είναι ο καιρός. Την Παρασκευή, 19/4, θα έχει συννεφιά πάνω από την πίστα με τη θερμοκρασία αέρα να αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Η πιθανότητα βροχής είναι αρκετά μικρή για την πρώτη περίοδο δοκιμών, ωστόσο για τις κατατακτήριες του Σπριντ είναι πιθανό να δούμε ψιχάλες να πέφτουν στην πίστα. Αυτό θα δημιουργήσει έντονες ανησυχίες στις ομάδες, οι οποίες θέλουν όσο τίποτα να βελτιστοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους.

Το Σάββατο, 20/4, θα πραγματοποιηθεί πρώτα ο Αγώνας Σπριντ κι έπειτα οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix. Η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για βροχή τις πρωινές ώρες μέχρι και τις 05:00πμ τοπική ώρα. Έπειτα η κατάσταση θα βελτιωθεί, ωστόσο αν η βροχή «ξεπλύνει» το στρωμένο λάστιχο, τότε οι οδηγοί θα αναμετρηθούν στον Αγώνα Σπριντ σε μία πίστα με χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Η θερμοκρασία αέρα θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή, 21/4, ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος στη Σανγκάη την ώρα του Grand Prix. Η θερμοκρασία αέρα δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου ενώ η πιθανότητα βροχής θα είναι στο 10%. Όλα όμως μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή τις επόμενες ημέρες.

