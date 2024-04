Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται την Κίνα και την πίστα της Σανγκάης μετά από 5 χρόνια.

Έπειτα από κενό μίας εβδομάδας, η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Κίνας το τριήμερο 19-21 Απριλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί για πρώτη φορά από το 2019 - λόγω πανδημίας - την πίστα της Σανγκάης για έναν αγώνα που αναμένεται απρόβλεπτος. Το GP Κίνας, πέμπτο της σεζόν, θα είναι το πρώτο φετινό που θα περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.

Για το 2024 έχει αλλάξει το πρόγραμμα τριημέρων που περιλαμβάνουν Σπριντ. Την Παρασκευή μετά τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές του Αγώνα Σπριντ. Το Σάββατο το πρωί η δράση ξεκινάει με το Σπριντ και λίγες ώρες μετά θα πραγματοποιηθούν οι κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid του αγώνα της Κυριακής.

Five years on from the landmark 1000th Grand Prix, we return to Shanghai ❤️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/oFMH6JImDk — Formula 1 (@F1) April 15, 2024

H πίστα της Σανγκάης εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2004 και αμέσως έγινε μία από τις αγαπημένες των οδηγών. Έχει μήκος 5.451 μέτρα, αποτελείται από 16 απαιτητικές στροφές και διαθέτει δύο ζώνες DRS. Στην ευθεία ενός χιλιομέτρου μεταξύ των στροφών 13 και 14 αναμένεται να δούμε αρκετά προσπεράσματα. Στον Αγώνα Σπριντ οι οδηγοί θα διανύσουν 19 γύρους, ενώ στο Grand Prix της Κυριακής 56 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο Grand Prix Κίνας έχει ο Λιούις Χάμιλτον με έξι στο σύνολο. Από δύο έχουν οι Φερνάντο Αλόνσο και Νίκο Ρόσμπεργκ. Νικητής στον τελευταίο αγώνα που έγινε στην Κίνα ήταν ο Χάμιλτον. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μίκαελ Σουμάχερ από το μακρινό 2004 με χρόνο 1:32,238.

Relive the best of race 1000, from Shanghai 😍 pic.twitter.com/fKyzfosa5q — Formula 1 (@F1) April 16, 2024

Έπειτα από τη νίκη του στην Ιαπωνία ο Μαξ Φερστάπεν έχει ανοίξει τη διαφορά στη βαθμολογία από τους διώκτες του. Ο Ολλανδός προηγείται με 77 βαθμούς, με τον Σέρχιο Πέρεζ να ακολουθεί με 64. Κοντά τους είναι οι οδηγοί της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ με 59 και 55 βαθμούς αντίστοιχα. Στην Κίνα περιμένουμε λίγες έως και μηδαμινές αναβαθμίσεις από τις κορυφαίες ομάδες λόγω του τριημέρου Σπριντ και της μίας περιόδου ελεύθερων δοκιμών.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Κίνα. Πρόκειται για ασυνήθιστη επιλογή ελαστικών για μία πίστα που παραδοσιακά φθείρει πολύ τα ελαστικά. Λόγω της απουσίας πέντε ετών από τη Σανγκάη, το GP είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο για ομάδες και οδηγούς.

The #ChineseGP is back on the calendar after a five year break. It’s pretty much a matter of starting from scratch for the drivers, the teams an indeed for #Pirelli as in 2019 the 13 inch tyres were still in use, fitted to the previous generation of cars. #F1 #Fit4F1 pic.twitter.com/wD6aPj6AaB — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 16, 2024

To GP Κίνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του πέμπτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές Σπριντ, Αγώνα Σπριντ, κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Κίνας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 19 Απριλίου

06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:30-11:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE)

Σάββατο 20 Απριλίου

06:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE)

10:00-11:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE)

Κυριακή 21 Απριλίου

10:00 – Αγώνας (LIVE)

Distracted by a steering wheel setting change, Pastor Maldonado got to explore the Shanghai International Circuit in unconventional fashion in 2014#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/j8k6a19TIf — Formula 1 (@F1) April 16, 2024

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG F1 media/LAT