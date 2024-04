Διαλέξαμε 6 στιγμές από τον αγώνα της Κίνας, που έχουν μείνει στην ιστορία.

Μετά την εποχή της πανδημίας, το Grand Prix Κίνας επανήλθε στο καλεντάρι της Formula 1 για πρώτη φορά μετά από την σεζόν του 2019. Για αυτόν τον λόγο γυρνάμε... τα ημερολόγια πίσω και θυμόμαστε κάποιες από τις καλύτερες στιγμές που έλαβαν χώρα στην πίστα της Σανγκάης.

Οι δύο πρώτοι αγώνες του Μίκαελ Σουμάχερ στην Κίνα δεν εξελίχθηκαν σε καμία περίπτωση όπως τους περίμενε. Ο επτάκις πρωταθλητής της F1, είχε μία αρκετά παράξενη σύγκρουση με τον οδηγό της Minardi, Κρίστιαν Άλμπερς στον αναγνωριστικό γύρο. Ο Σουμάχερ κατευθυνόταν με αργό ρυθμό προς το grid, όταν ο Άλμπερς τον χτύπησε από πίσω, καταστρέφοντας έτσι και τα δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα. Οι δύο οδηγοί αναγκάστηκαν μετά το συμβάν να χρησιμοποιήσουν τα εφεδρικά τους μονοθέσια.

