Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari μίλησε (επιτέλους) για τον άφιξη του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στην ιταλική ομάδα το 2025.

Η μετεγγραφική κίνηση της χρονιάς έχει ήδη γίνει από τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Λιούις Χάμιλτον ο οποίος θα ντυθεί στα κόκκινα από το 2025.

Φέτος διανύει τη 12η και τελευταία του σεζόν με τη Mercedes-AMG F1. Πολλοί είναι αυτοί που δεν βλέπουν την ώρα ώστε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να οδηγήσει το κόκκινο μονοθέσιο, παρά το γεγονός πως είμαστε μόλις στον πέμπτο αγώνα του 2024. Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον γύρω από τη συνεργασία Ferrari-Χάμιλτον είναι μεγάλη και σε κάθε Grand Prix στη Ferrari δέχονται ερωτήσεις για το 2025.

