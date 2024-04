O Μονεγάσκος οδηγός αναγνωρίζει τις ατέλειες της SF-24 και αναλύει τους τομείς που περιμένει να δει βελτίωση από τους μηχανικούς της Scuderia Ferrari.

Θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί το ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα κέρδισε στην Αυστραλία κάνοντας το 1-2 και «έσπασε» την κυριαρχία της Red Bull Racing.

Οι μηχανικοί του Μαρανέλο με την SF-24 γνωρίζουν πως έχουν μια εξαιρετική βάση ώστε να παλεύουν σταθερά για τις κορυφαίες θέσεις. Στόχος είναι να κερδίσουν τη Red Bull Racing εντός της σεζόν, καθώς στην ιταλική ομάδα έχουν μεγάλες βλέψεις για το μέλλον.

Για να γίνει αυτό πρέπει το μονοθέσιο να βελτιωθεί σημαντικά για να κοντράρει τη RB20. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, γνωρίζει τους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί το μονοθέσιο και αναφέρθηκε στις αδυναμίες της SF-24.

«Πάντα ένα μονοθέσιο θα έχει αδυναμίες και πάντοτε θα υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Πρέπει το πακέτο μας να γίνει καλύτερο και αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Στον αγώνα η Red Bull έχει ένα πολύ προβλέψιμο μονοθέσιο, ειδικά όταν τα ελαστικά έχουν φθαρεί. Όταν υπάρχει έντονη φθορά στα ελαστικά, οι αδυναμίες των μονοθεσίων είναι πιο εμφανείς. Στις κατατακτήριες όταν έχουμε φρέσκα ελαστικά είμαστε πολύ κοντά στη Red Bull. Σε ορισμένες πίστες που τα ελαστικά φθείρονται αρκετά δυσκολευόμαστε να ακολουθήσουμε τη Red Bull. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε το μονοθέσιό μας πιο προβλέψιμο και ευελπιστώ να κάνουμε το βήμα που απαιτείται για να κερδίσουμε τη Red Bull», σχολίασε ο Μονεγάσκος.

Ο Λεκλέρ ψάχνει φέτος την πρώτη του νίκη στη Formula 1 μετά το Grand Prix Αυστρίας του 2022.

Start your weekend off with a brand new episode of #SFFullAccess from last weekend's #JapaneseGP 😎🇯🇵



Click the link below to head over to our YouTube channel 👇