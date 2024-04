Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο πρώην ιδιοκτήτης της Toleman, Τέντ Τόλμαν, που έδωσε την ευκαιρία σε έναν θρυλικό οδηγό να κάνει ντεμπούτο στη Formula 1.

Μία ιδιαίτερη φυσιογνωμία της δεκαετίας του ’80 δεν είναι πια μαζί μας. Ο Τεντ Τόλμαν απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο Βρετανός έπασχε από μακροχρόνια ασθένεια και έφυγε από τη ζωή έπειτα από επιπλοκές καρδιονεφρικού συνδρόμου.

Το 1981 εισήλθε στη Formula 1 με τη δική του ομάδα ονόματι Toleman. Ένας εκ των λόγων που άφησε ιστορία είναι επειδή έδωσε στον Άιρτον Σένα το πρώτο του συμβόλαιο στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ το 1984. Αυτή ήταν και η πιο επιτυχημένη της σεζόν, καθώς τερμάτισε στην 7η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Remembering Ted Toleman, who has died aged 86.



Ted entered F1 with his eponymous team in 1981, and gave drivers including Derek Warwick and Ayrton Senna their debuts. The team became Benetton in '86, and continues to this day as Alpine. He leaves a lasting legacy on #F1. pic.twitter.com/pmR73H5MhC