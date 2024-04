Σαν Σήμερα: Πρωταθλητές και θρύλοι πρωταγωνιστούν (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν σαν σήμερα στον κόσμο του motorsport. Στη Formula 1, θα μάθουμε για έναν ταχύτατο οδηγό που δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα και το τι ακριβώς έγινε σε τέσσερα Grand Prix. Επιπλέον, θα μάθουμε για μία νίκη του Γιούχα Κάνκουνεν στο WRC και ένα θρίαμβο του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε ο αείμνηστος Αργεντινός άσος της Formula 1, Κάρλος Ρόιτμαν. Ήταν προστατευόμενος του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, είχε μυστηριώδη προσωπικότητα και ήταν εξαιρετικά γρήγορος. Κατέκτησε την πρώτη του pole position στο ντεμπούτο του το 1972 και, μέσα σε 10 χρόνια, οδήγησε για τις ομάδες των Brabham, Ferrari, Lotus και Williams. Κέρδισε συνολικά 12 αγώνες και έφτασε μια ανάσα από τον τίτλο το 1981. Παρόλο που ήταν επικεφαλής στη βαθμολογία και εκκίνησε τον τελευταίο αγώνα στο Λας Βέγκας από την pole, έκανε μια κακή εμφάνιση και τερμάτισε 7ος, εκτός βαθμών. Ο τίτλος κατέληξε στον Νέλσον Πικέ. Με αφορμή την οξυμένη πολιτική διαμάχη ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Μεγάλη Βρετανία, ο Ρόιτμαν αποσύρθηκε από τους αγώνες στις αρχές του 1982. Ασχολήθηκε με την πολιτική στη χώρα του.

On his day, Carlos Reutemann was one of the fastest of all 👑 pic.twitter.com/PiZvrpPNO2

Σαν σήμερα το 1950, γεννήθηκε ο Φλάβιο Μπριατόρε, ένας εκ των ιθυνόντων του περιβόητου σκανδάλου Crashgate στη Formula 1. Ο Ιταλός υπήρξε και εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι και σήμερα ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, με το παρελθόν του να έχει χαρακτηριστεί από ουκ ολίγες επιτυχίες, σε διάφορους κλάδους - όπως η εκμίσθωση αυτοκινήτων, η κτηματομεσιτική και η διεύθυνση εστιατορίων. Η πορεία του άλλαξε δραματικά στα τέλη των ‘80s όταν συνεργάστηκε με τον Λουτσιάνο Μπενετόν. Πολύ σύντομα ανέλαβε ο ίδιος τα ηνία της Benetton Formula 1 και την αναδιάρθρωσε ριζικά, φτάνοντας ως την κορυφή στα μέσα των ‘90s με τον ανερχόμενο Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Μπριατόρε διατηρήθηκε στην ομάδα για πολλά ακόμη χρόνια, καθοδηγώντας τον Φερνάντο Αλόνσο από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι σήμερα.

Σαν σήμερα, επίσης το 1962, γεννήθηκε ο θρύλος των ράλλυ, Κάρλος Σάινθ Sr. Ο Ισπανός, γνωστός και ως ο «El Matador», αγωνίστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) και κέρδισε σε 25 events οδηγώντας για τις Toyota, Subaru, Ford και Citröen. Μάλιστα, το 1990 και 1992 στέφθηκε πρωταθλητής με την Toyota. Μετά το τέλος της πορείας του στο WRC το 2005, ο Σάινθ επικεντρώθηκε στο περιβόητο Ράλλυ Ντακάρ και έχει κερδίσει τρεις φορές, με πιο πρόσφατη νίκη αυτήν του 2020.

Σαν σήμερα το 1981, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αργεντινής για τη Formula 1. Μετά από μερικούς αποτυχημένους πειραματισμούς στους προηγούμενους αγώνες, η ομάδα της Brabham εμφανίστηκε με την BT49C, η οποία διέθετε νέες καινοτόμες αναρτήσεις. Η BT49C πήρε το πράσινο φως να συμμετάσχει σε όλο το τριήμερο και έκανε περίπατο στον αγώνα, με τον Νέλσον Πικέ να παίρνει μια άνετη νίκη. Το μονοθέσιο ήταν τόσο καλό που ο μετριότατος ομόσταυλός του, Έκτορ Ρεμπάκ, βρέθηκε μέχρι και τη δεύτερη θέση αλλά εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τους Κάρλος Ρόιτμαν της Williams και Αλέν Προστ της Renault.

Σαν σήμερα το 1987, ξεκίνησε μια καινούρια σεζόν για τη Formula 1 με το GP Βραζιλίας. Ο Αλέν Προστ της McLaren ξεκίνησε τη χρονιά με νίκη, αφήνοντας αρκετά πίσω του τη Williams του Νέλσον Πικέ. Ο Γάλλος εκμεταλλεύτηκε τη σωστή του διαχείριση στα ελαστικά και έκανε μόλις δύο pit stops, με τον Βραζιλιάνο να κάνει τρία. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Στεφάν Γιοχάνσον.

#OnThisDay in 1987.



The F1 season kicked off with Alain Prost driving his McLaren-TAG-MP4/3 to victory in the Brazilian Grand Prix at Jacarepaguá.

It was the World Champion's fourth win in Brazil & his 26th Grand Prix victory.



© FOM#F1 pic.twitter.com/hKuJYKEJ0w