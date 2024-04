Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin ήταν πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του και το αποτέλεσμα που πήρε στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα.

Στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 η Aston Martin F1 παρουσίασε το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεών της στη σεζόν. Το νέο δάπεδο, τα sidepods και το αμάξωμα είχαν ως στόχο τη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης και της φθοράς των ελαστικών.

Τα κέρδη δεν φάνηκαν σε μεγάλο βαθμό, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε στην 6η θέση, 44 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Μαξ Φερστάπεν. Στους τελευταίους γύρους έπρεπε να αντέξει στην πίεση των δύο Mercedes και του Όσκαρ Πιάστρι, κάτι που κατάφερε με επιτυχία.

Παρά το γεγονός πως οι αναβαθμίσεις δεν τον βοήθησαν να παλέψει για το βάθρο, ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα που κατέκτησε. Μάλιστα, συγκαταλέγει τον αγώνα της Ιαπωνίας σε έναν εκ των καλύτερων της καριέρας του.

