H μέρα που ο θρυλικός Τζιμ Κλαρκ έφυγε από τη ζωή (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Στο σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν, θα μάθουμε για το θάνατο ενός εκ των καλύτερων οδηγών στην ιστορία της Formula 1 και του motorsport συνολικά. Επιπλέον, θα μάθουμε για τρεις ακόμη αγώνες του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Στο MotoGP, ταξιδεύουμε σε Ιαπωνία και Κατάρ, ενώ στο WRC ένας μαραθώνιος στην Κένυα ανέδειξε έναν νέο ήρωα.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1968, ο κόσμος των αγώνων ταχύτητας θρήνησε τον χαμό του Τζιμ Κλαρκ, σε αγώνα F2 στο Χόκενχαϊμ για το λεγόμενο Deutschland Trophäe. Ο ταπεινός αλλά υπερταλαντούχος πολυνίκης τότε της Formula 1, είχε πάει στη Γερμανία για να συνεχίσει το αγωνιστικό του πρόγραμμα μέσα στη μεγάλη ανάπαυλα της σεζόν της F1. Οδήγησε -παραδοσιακά- για τον Κόλιν Τσάπμαν, με μια Lotus 48. Δυστυχώς, στον 5ο γύρο του πρώτου προκριματικού αγώνα, ο Κλαρκ έχασε τον έλεγχο υπό συνθήκες βροχής και κατέληξε στα δέντρα του πυκνού δάσους, όπου έχασε τη ζωή του έχοντας σπασμένο αυχένα και πολλά κρανιακά κατάγματα. Ο θάνατός του επηρέασε βαθύτατα τον κόσμο των αγώνων.

Jim Clark's Lotus 25, the car in which he won his first F1 World Championship in 1963. #TheGrandTor pic.twitter.com/dmYyyOypiR

Υπήρξαν αρχικά υποθέσεις για το αν το δυστύχημα προκλήθηκε από οδηγικό λάθος ή από αστοχία πίσω ελαστικού. Η Lotus 48 εξετάστηκε διεξοδικά από ερευνητές συντριβών αεροσκαφών, επί τρεις εβδομάδες. Πολλοί οδηγοί, συμπεριλαμβανομένων των Τζον Σέρτις και Τζακ Μπράμπαμ , ήταν πεπεισμένοι ότι η σύγκρουση προκλήθηκε από αστοχία ελαστικού, απλώς και μόνο επειδή πίστευαν πως ο χαρισματικός Κλαρκ δεν θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο λάθος. Ανεξαρτήτως της αιτίας η οποία δεν εξακριβώθηκε ποτέ, ο χαμός του απέδειξε περίτρανα πως παρά το όποιο ταλέντο, κανείς δεν είναι άτρωτος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μάλιστα, ο Κρις Έιμον είχε δηλώσει κάποτε: «Αν μπορούσε να συμβεί σε αυτόν, τότε τι ελπίδα έχουμε εμείς»;

Σαν σήμερα το 1980, υπό συνθήκες ανυπόφορου καύσωνα στο Ναϊρόμπι της Κένυας, ο ντόπιος ήρωας Σεκάρ Μέτα, θριάμβευσε στο Ράλλυ Σαφάρι του WRC και σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και τρίτη συνολικά, στον αφρικανικό μαραθώνιο.

Σαν σήμερα το 1984, έλαβε χώρα το GP Νότιας Αφρικής στο Κιαλάμι, για τον δεύτερο γύρο της σεζόν στη Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα της McLaren, αφήνοντας σχεδόν 66 δευτερόλεπτα πίσω τον teammate του, Αλέν Προστ. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Ντέρεκ Ουόργουϊκ της Renault.

Coming up this Friday -



Going back in time to 7 April 1984 & taking a look back at the South African Grand Prix at Kyalami.

Race results, pictures & video clips from the race...



© FOM#F1 pic.twitter.com/igza4fqpla