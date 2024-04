Οι δύο οδηγοί της Formula 1 χαλάρωσαν ενόψει του Grand Prix Ιαπωνίας, στο... τιμόνι τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων.

Το Grand Prix Ιαπωνίας έρχεται το τριήμερο 5-7 Απριλίου, αποτελώντας τον τέταρτο γύρο του πρωταθλήματος της Formula 1. Μπορεί την ώρα του αγώνα οι οδηγοί της McLaren Racing και της Alpine F1 να μην μονομαχήσουν (οι οδηγοί της πρώτης θα κυνηγήσουν παρουσία στο βάθρο, ενώ της δεύτερης τους πρώτους τους βαθμούς), όμως πριν μπουν στην πίστα με τα μονοθέσια έδωσαν μία διαφορετική μάχη.

Ο Αυστραλός Όσκαρ Πιάστρι και ο Γάλλος Εστεμπάν Οκόν οδήγησαν RC (τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια) στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και προσέφεραν θέαμα.

