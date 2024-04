Ο νεαρός οδηγός της Prema αποκάλυψε το γραπτό μήνυμα που έλαβε από τον Σεμπάστιαν Φέτελ πριν από τον αγώνα του με την Ferrari στην Σαουδική Αραβία.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν έκανε το εντυπωσιακό ντεμπούτο του στην Formula 1, στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας τον περασμένο μήνα, όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω σκωληκοειδίτιδας. Ο Μπέρμαν είναι ο νεότερος οδηγός που έχει πάρει μέρος σε αγώνα με την Scuderia Ferrari και μόλις 3ος νεότερος που έχει αγωνιστεί γενικά. Ο 18χρονος μπήκε στο cockpit της δεύτερης SF-24, από τις τρίτες ελεύθερες δοκιμές και σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να προκριθεί 11ος και να τερματίσει 7ος, μπροστά μάλιστα από τον Λιούις Χάμιλτον και τον Λάντο Νόρις.

When you score points on your F1 debut 🥳



A very proud moment for Ollie's dad 😊#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/00hYJNAPJX