Πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα Λαμία - Καλαμπάκα του Ε65.

Πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη 24 Απριλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) στο τμήμα από την ΠΑΘΕ (στο ύψος της Λαμίας) έως την Καλαμπάκα. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στο συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting.

Πρόκειται για το νότιο και κεντρικό τμήμα του Ε65, μήκους περίπου 135 χλμ. «Στις 24 Απριλίου παραδίδουμε τον Ε65, μέχρι την Καλαμπάκα. Αυτό σημαίνει ότι πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, θα μπορέσουν οι πολίτες, κυρίως στη Θεσσαλία, να πάνε στην Καλαμπάκα πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια», ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Η πρόοδος στο βόρειο τμήμα (Τρίκαλα - Εγνατία) εκτιμάται ότι θα φθάσει το 70% έως τα τέλη του 2024 και θα παραδοθεί στην κυκλοφορία το 2025. Όταν ολοκληρωθεί ο Ε65 (συνολικού μήκους 181,5 χλμ., με δύο λωρίδες κυκλοφορίας + ΛΕΑ ανά κατεύθυνση), η διαδρομή από την Λαμία έως την Εγνατία θα διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά, από 3 ώρες και 15 λεπτά που χρειάζονταν πριν την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.

Phot Credits: Κεντρική Οδός