Ο Βρετανός οδηγός ψηφίζει άλλη ομάδα από την McLaren, ως αυτή που έχει κάνει τα πιο εντυπωσιακά βήματα μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Στον ίδιο ρυθμό από το 2023 συνεχίζει η McLaren Racing. H ομάδα του Ουόκινγκ κατάφερε να κάνει ένα τεράστιο άλμα απόδοσης με τις αναβαθμίσεις που παρουσίασε εντός της περσινής σεζόν και αυτό φάνηκε στα αποτελέσματά της. Στο ξεκίνημα της χρονιάς πάλευε για να προκριθεί στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς μέτρησε πολυάριθμες παρουσίες στο βάθρο και νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Κατάρ δια χειρός Όσκαρ Πιάστρι.

Στο Grand Prix Αυστραλίας του 2024 ο Λάντο Νόρις κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στη χρονιά με την 3η θέση πίσω από τους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ. Παρά το γεγονός πως η McLaren συνεχίζει να μάχεται για τις εμπρός θέσεις, ο Βρετανός παραδέχτηκε πως άλλη ομάδα είναι αυτή που τον έχει εντυπωσιάσει περισσότερο.

«Η διαφορά από τη Red Bull είναι πιστεύω ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Όταν σταμάτησαν να εξελίσσουν το μονοθέσιο του 2023, ξόδεψαν αρκετό χρόνο στην εξέλιξη ενός καλού μονοθεσίου για τη φετινή χρονιά. Οπότε το να είμαστε τόσο κοντά τους πιστεύω πως είναι ένα καλό σημάδι. Η πιο εντυπωσιακή ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Ferrari. Θα έλεγα πως έκαναν ένα πολύ μεγάλο βήμα σε απόδοση. Πιθανότατα έκαναν το μεγαλύτερο βήμα εξέλιξης από το 2023 στο 2024. Όμως για εμάς, το να είμαστε τόσο κοντά στην κορυφή είναι ένα καλό σημάδι. Πάντα ελπίζουμε σε κάτι παραπάνω», είπε ο Νόρις.

Μπορεί η McLaren να είναι και πάλι μια από τις κορυφαίες ομάδες του grid, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αδυναμίες. Ο Νόρις εξηγεί: «Κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα σε απόδοση, στο οποίο δεν καταφέραμε να λύσουμε ορισμένα προβλήματα τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον προσπαθούμε περισσότερο από ποτέ να καταφέρουμε βρούμε λύσεις στους τομείς που υστερούμε».

Next Sunday we're back racing at Suzuka!



27 Sundays ago... 🏆🏆#JapaneseGP 🇯🇵pic.twitter.com/ySwOwq08jL