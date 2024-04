To οικονομικό αποτέλεσμα που είχε η επιστροφή της Formula 1 στην πόλη του τζόγου καθιστά το Grand Prix μια τεράστια επιτυχία.

Το 2023 η Formula 1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας έπειτα από 21 χρόνια, σε έναν από τους πιο πολυδιαφημισμένους αγώνες στην ιστορία του σπορ. Το Grand Prix αποδείχθηκε συναρπαστικό με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να κερδίζει τερματίζοντας μόλις 2 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

O αγώνας ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για τη Formula 1 σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπο που θα είχε, όχι μόνο στο σπορ αλλά και στην τοπική κοινωνία. Όπως αποδεικνύεται, ο στόχος επετεύχθη.

Σε έκθεση 40 σελίδων που δημοσιεύθηκε από την Κομητεία Κλαρκ της Νεβάδας, ο «τζίρος» του Grand Prix ήταν 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξ’ αυτών τα 884 εκατομμύρια δολάρια ήταν από έξοδα τουριστών στην πόλη. Επιπλέον, υπήρξαν έσοδα μέσω φόρων που άγγιξαν τα 77 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό εσόδων από διοργάνωση στην ιστορία του Λας Βέγκας.

Η Formula 1 ξόδεψε συνολικά 88 εκατομμύρια δολάρια σε βελτιώσεις δημόσιων υποδομών. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται ωστόσο η αγορά έκτασης στην οποία έχει χτιστεί ο χώρος του paddock και των γκαράζ των ομάδων.

Οι επισκέπτες που παρακολούθησαν τον αγώνα ξόδεψαν κατά μέσο όρο 3,6 φορές περισσότερα χρήματα απ’ ότι άλλοι επισκέπτες. Ο μέσος όρος διαμονής τους ήταν 4,1 ημέρες και ξόδεψαν κατά μέσο όρο 4.100 δολάρια.

Για να μπορέσει να διεξαχθεί το Grand Prix δημιουργήθηκαν 7.300 νέες θέσεις εργασίας. Οι 2.200 από αυτές σχετίζονταν με την κατασκευή εγκαταστάσεων, ενώ οι υπόλοιπες 5.100 θέσεις εργασίας ήταν για τη διοργάνωση του αγώνα. Οι τοπικές επιχειρήσεις είχαν κέρδη της τάξεως των 52 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον τονίζεται πως την ημέρα μετά το τέλος του αγωνιστικού τριημέρου, το αεροδρόμιο του Λας Βέγκας ήταν το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο των ΗΠΑ.

Τέλος, η Κομητεία Κλαρκ αναφέρει πως το Grand Prix Λας Βέγκας ήταν το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της πόλης, με το μεγαλύτερο διεθνές κοινό στην ιστορία της.