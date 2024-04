Σταϊκούρας για απόσυρση: «Έρχεται μεγαλύτερη επιδότηση»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» θα αυξηθεί το ποσό για την απόσυρση παλαιού οχήματος.

Στα τέλη Απριλίου ολοκληρώνεται το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» και το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ ο τρίτος κύκλος του προγράμματος επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, έχουν διασφαλιστεί οι πόροι, οι οποίοι θα είναι περισσότεροι σε σχέση με το τωρινό κύκλο. Ο Χρήστος Σταϊκούρας δεν ξεκαθάρισε αν η επιδότηση των 8.000 ευρώ θα αυξηθεί στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», είπε όμως ότι θα είναι μεγαλύτερο το ποσό για την ταυτόχρονη απόσυρση ρυπογόνου οχήματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

«Σχεδιάζουμε σήμερα το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 3". Διασφαλίσαμε τους πόρους, οι οποίοι θα είναι περισσότεροι από το "Κινούμαι Ηλεκτρικά 2". Θέλουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και αυτό θα πράξουμε. Υφίσταται ήδη και θα ενισχυθεί περισσότερο η σύνδεση της απόσυρσης οχημάτων με την ανανέωση του στόλου με ηλεκτρικά οχήματα. Αυτή τη στιγμή είναι +1.000 ευρώ για όποιον έχει προχωρήσει και σε απόσυρση οχήματος. Θα το ενισχύσουμε αυτό το ποσό. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να μεταβούμε στην ηλεκτροκίνηση, που με βάση τους κανόνες της ΕΕ μετά από μία δεκαετία θα πρέπει να πωλούνται μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά ταυτόχρονα να αποσύρουμε ένα κομμάτι του στόλου που είναι παλαιότερο», ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο συνέδριο «Υποδομές και Δίκτυα: Η Ελληνική Πραγματικότητα. Εκσυγχρονισμός, Ανθεκτικότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη» που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting.

Η Ελλάδα διαθέτει το γηραιότερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέσο όρο ηλικίας τα 17,3 έτη.