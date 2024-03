Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Ράλλυ Σαφάρι, με τον Φινλανδό της Toyota στην κορυφή και την Hyundai να αντιμετωπίζει προβλήματα από νωρίς.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται με το απαιτητικό και ξεχωριστό Ράλλυ Σαφάρι, με τους οδηγούς να φτάνουν στα όρια τα αγωνιστικά τους, στα πανέμορφα τοπία της Κένυας. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες κατά την Παρασκευή, πρώτη πλήρη ημέρα του ράλλυ, δυσκόλεψαν όλους τους οδηγούς και έφεραν εγκαταλείψεις και προβλήματα σε κάποιους.

Στο τέλος της ημέρας, στην πρώτη θέση συναντάμε τον δύο φορές πρωταθλητή Κάλε Ροβάνπερα, ο οποίος με το GR Yaris Rally1 δεν έχει «ξεκολλήσει» από την κορυφή της γενικής κατάταξης. Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota Gazoo Racing, μας υπενθύμισε για ακόμη μία φορά γιατί είναι ο κορυφαίος του αθλήματος, καθώς σε όλες τις Ειδικές Διαδρομές κατάφερε να είναι ταχύτερος από τους υπόλοιπους. Η μέρα δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερα για την Toyota, καθώς στην δεύτερη αλλά και την τρίτη θέση βρίσκονται οι άλλοι δύο της οδηγοί, Έλφιν Έβανς (2ος) και Τακαμότο Κατσούτα (3ος). Η διαφορά του Βρετανού με τον Ροβάνπερα είναι στα 56,9 δευτερόλεπτα, ενώ η διαφορά του Κατσούτα με τον Ροβάνπερα είναι στο 1:00.8.

Kalle Rovanperä surges to the lead with a breathtaking performance on Friday at WRC Safari Rally Kenya 🚀 pic.twitter.com/PiBTMQinFm

Από την άλλη, η μέρα της Hyundai ήταν ένας... εφιάλτης. Από αρκετά νωρίς μέσα στην 3η ειδική διαδρομή, ο Τιερί Νεβίλ είχε κλατάρισμα στον πίσω δεξί τροχό του i20 N Rally1 και αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει, χάνοντας έτσι αρκετό χρόνο με αποτέλεσμα να πέσει στην 6η θέση. Ο Εσαπέκα Λάπι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την 5η Ειδική Διαδρομή λόγω σπασμένου κιβωτίου και έτσι ο Φινλανδός οδηγός τέθηκε εκτός αγώνα για το υπόλοιπο της ημέρας. Η κακή τύχη της Hyundai δεν σταμάτησε εκεί. Στην 6η ΕΔ, ακριβώς μετά την εγκατάλειψη του Λάπι, αναγκάστηκε να αποσυρθεί και ο teammate του Οτ Τάνακ, ο οποίος πάτησε μια μεγάλη πέτρα και «έστειλε» το Hyundai i20N Rally1 σε ένα ανάχωμα.

The Safari bites again 😬 @OttTanak is stopped for the day on SS6 Geothermal 🛑#WRC pic.twitter.com/ZZ3w6JRoo0