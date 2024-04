Άλλος οδηγός θα πάρει την θέση του Αυστραλού στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, στο Grand Prix Ιαπωνίας.

Όλες οι ομάδες στην Formula 1 είναι υποχρεωμένες βάσει των κανονισμών στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές σε δύο αγώνες της επιλογής τους να βάλουν στην θέση του μονοθεσίου έναν νέο οδηγό. Προϋπόθεση να μην έχει πάρει μέρος σε παραπάνω από δύο Grand Prix. Η RB αποφάσισε στην θέση του Ντάνιελ Ρικάρντο να βάλει τον Ιάπωνα οδηγό της Super Formula και πρώην οδηγό της Formula 2, Αγιούμου Αιγουάσα. Ο 22χρονος είναι μέλος του προγράμματος νέων οδηγών της Red Bull Racing από το 2021. Ο Αιγουάσα θα αγωνιστεί πλάι στον συμπατριώτη του Γιούκι Τσουνόντα, στην πίστα της πατρίδας του, τη Σουζούκα.

Getting behind the wheel for FP1 in front of his home crowd 🙌 @ayumuiwasa_cars will drive the VCARB 01 during the first practice session in Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/DmCOinQVgY

— Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) March 26, 2024

Ο Αυστραλός οδηγός έχει διορία δύο αγώνων για να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει να αποδίδει σε μονοθέσιο της Formula 1. Μέχρι στιγμής στην σεζόν, ο ομόσταβλος του Γιούκι Τσουνόντα έχει δείξει καλύτερα σημάδια, τερματίζοντας 2 φορές πάνω από αυτόν. Μάλιστα στο τελευταίο Grand Prix στην Αυστραλία, ο Τσουνόντα ήρθε 7ος και πήρε τους πρώτους βαθμούς της σεζόν για την RB, με τον Ρικιάρντο να βρίσκεται πέντε θέσεις πίσω από αυτόν.

Photo credits: Getty Images/Redbullcontentpool.com