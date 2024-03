To αμερικάνικο hypercar των 1.800 ίππων και των 2,7 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το γύρο στο Circuit of The Americas σε χρόνο 2:10.90.

Η Hennessey Performance, η αμερικάνικη εταιρεία βελτιώσεων με έδρα το Τέξας, προσπαθεί εδώ και καιρό να γίνει η πρώτη μάρκα που θα σπάσει με αυτοκίνητο παραγωγή το φράγμα των 300 μιλίων την ώρα, θα πλησιάσει δηλαδή σε μέγιστη ταχύτητα τα 500 χλμ/ώρα.

Το αυτοκίνητο για να το πετύχει είναι το Venom F5 Revolution Coupe, ένα hypercar το οποίο θα κατασκευαστεί σε 24 αντίτυπα, με τιμή καθενός στα 2,7 εκατομμύρια δολάρια. Εφοδιάζεται με V8 κινητήρα χωρητικότητας 6,6 λίτρων, ο οποίος με τη βοήθεια διπλού turbo ξεπερνά σε ισχύ τους 1.800 ίππους.

Στο δρόμο προς το... απόλυτο ρεκόρ των 500 χλμ/ώρα, η Hennessey επισκέφθηκε το COTA (Circuit of the Americas), την πίστα όπου φιλοξενείται κάθε χρόνο το Grand Prix ΗΠΑ της Formula 1. Στόχος να σπάσει το ρεκόρ για αυτοκίνητο που έχει άδεια κυκλοφορίας σε δημόσιους δρόμους.

Το Venom F5 Revolution ολοκλήρωσε τα 5,5 χλμ. του γύρου στο COTA σε 2:10.90, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει το Σεπτέμβριο του 2023 το Czinger 21C με 2:11.33. Το προηγούμενο από αυτό ανήκε στην McLaren P1, με 2:17.12. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, το ρεκόρ μονοθεσίου της F1 στο COTA είναι 1:36.169 (από τον Σαρλ Λεκλέρ το 2019).

Στο ακόλουθο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το γύρο, με το Venom F5 να ξεπερνά στην μεγάλη ευθεία τα 193 μίλια ανά ώρα (310 χλμ/ώρα).

Photo Credits: Hennessey Performance