O πρωταθλητής της Formula 1 πήρε την pole position στην Αυστραλία, τρίτη φετινή σε ισάριθμα Grand Prix.

Μπορεί η Ferrari να έδειχνε έτοιμη να εξασφαλίσει την pole position στο Grand Prix Αυστραλίας, όμως ο Μαξ Φερστάπεν είχε διαφορετική γνώμη. Ο 26χρονος Ολλανδός έκανε δύο πολύ γρήγορους γύρους στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών και με χρόνο 1:15.915 εξασφάλισε την πρώτη θέση στο grid της Κυριακής (εκκίνηση στις 6 το πρωί, ώρα Ελλάδας, το live του Gazzetta από τις 5.30 πμ).

Ήταν η τρίτη φετινή pole position για τον Φερστάπεν σε ισάριθμούς αγώνες και 35η στην καριέρα του στη Formula 1. Ο ίδιος πάντως - στις δηλώσεις του μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, έδειξε σαν να μην περίμενε ότι θα βρεθεί στην κορυφή. «Θα έλεγα ότι η σημερινή pole ήταν μη αναμενόμενη, όμως είμαι πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή μας στο Q3. Ένιωσα πολύ καλά και στους δύο γύρους που έκανα, ήταν απολαυστικοί. Ήταν ένα δύσκολο διήμερο μέχρι στιγμής για εμάς, όμως τα καταφέραμε στο τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

THIRD pole of the season for Max 💪 pic.twitter.com/A3Cn8kk6mA