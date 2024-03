Ο Μεξικανός οδηγός κινδυνεύει να δεχθεί ποινή αποκλεισμού από ένα Grand Prix αν συνεχίσει να δέχεται ποινές στους επόμενους αγώνες.

Στον αγώνα της Formula 1 στη Σαουδική Αραβία ο Σέρχιο Πέρεζ δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων στο συνολικό του χρόνο. Ο λόγος ήταν η μη ασφαλής επιστροφή του στη «fast lane» των pits μετά την αλλαγή ελαστικών στον 7ο γύρο. Όπως προκύπτει, ο Πέρεζ αγνόησε το κόκκινο σηματοδότη που ήταν στο pit-box του και λίγο έλλειψε να έχει επαφή με τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. Πέρα από τα 5 δευτερόλεπτα, δέχθηκε και 1 βαθμό ποινής στην αγωνιστική του άδεια.

Έτσι έφτασε τους 8 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια, με το όριο να είναι οι 12 βαθμοί. Όποιος οδηγός φτάσει τον αριθμό αυτό, τότε αυτόματα αποκλείεται από τον επόμενο αγώνα της Formula 1.

Όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη μέρα που ένας οδηγός δεχθεί βαθμό ή βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια, τότε οι συγκεκριμένοι παραγράφονται. Το πρόβλημα του Πέρεζ είναι πως θα πρέπει να περιμένει μέχρι το φετινό Grand Prix Σιγκαπούρης, το τριήμερο 20-22 Σεπτεμβρίου, καθώς θα του αφαιρεθεί ο πρώτος από τους οκτώ βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια. Αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να μαζέψει 4 βαθμούς ποινής στους επόμενους 15 αγώνες, πράγμα δύσκολο αν αναλογιστούμε πως μάζεψε τους 8 που έχει ήδη στα τελευταία 10 Grand Prix.

Σε περίπτωση που ο Πέρεζ δεχθεί αποκλεισμό συμμετοχής σε αγώνα, η Red Bull Racing έχει επιλογές για να τον αντικαταστήσει. Δύο υποψήφιοι οδηγοί είναι φυσικά οι Ντάνιελ Ρικάρντο και Γιούικι Τσουνόντα της RB. Επιπλέον, ο Λίαμ Λόσον που εντυπωσίασε αντικαθιστώντας τον Αυστραλό πέρυσι, θα είναι σίγουρα από τα φαβορί για τη θέση του Πέρεζ.

Για την ιστορία, κανένας οδηγός δεν έχει φτάσει τους 12 βαθμούς ποινής στην αγωνιστική άδεια από το 2014 που θεσπίστηκε το σύστημα.

