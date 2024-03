Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari στη Formula 1 στους ρόλους της ταινίας «Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα».

Πόσο γρήγορα μπορεί να πάει ένας οδηγός της Formula 1 στον προσομοιωτή, αν τα μάτια του είναι καλυμμένα με ένα μαντήλι; Στη Scuderia Ferrari το δοκίμασαν, με τον Κάρλος Σάινθ στο ρόλο του οδηγού και τον Σαρλ Λεκλέρ σε εκείνον του καθοδηγητή.

Ο Ισπανός δοκίμασε έναν γύρο του σιρκουί της Τζέντα στον προσομοιωτή, με τον Μονεγάσκο να του δίνει οδηγίες για το πότε να στρίψει και πότε να φρενάρει. Οι δυο τους μας θύμισαν τη θρυλική σκηνή από την ταινία «Δεν βλέπω τίποτα, δεν ακούω τίποτα», με τον Ρίτσαρντ Πράιορ πίσω από το τιμόνι και τον Τζιν Γουάιλντερ στη θέση του συνοδηγού.

Πώς τα πήγαν; Πατήστε play στο ακόλουθο βίντεο και θα μάθετε την απάντηση.

🗣️ “That is so relaxing…. BRAKE!!!”



For this week’s preview, we challenged Carlos to drive blindfolded whilst Charles directed him for a lap around the Jeddah circuit.. Let the chaos unfold 😅#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/FOcOdiUKbV