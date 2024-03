Ο τρις πρωταθλητής με τη Red Bull ξεκίνησε την χρονιά όπως την ολοκλήρωσε πέρυσι με την πρώτη θέση στις κατατακτήριες του Σακχίρ.

Οι πρώτες κατατακτήριες δοκιμές της σεζόν του 2024 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 είχαν ένα γνώριμο πρόσωπο για πρωταγωνιστή, καθώς ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing κατέκτησε την pole position και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση το GP Μπαχρέιν. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari προσπάθησε να διεκδικήσει την pole αλλά τελικά περιορίστηκε στη 2η θέση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG πήρε την 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN BAHRAIN 🤩💪



The Dutchman edges out Charles Leclerc with George Russell finishing third