H ιαπωνική φίρμα συμπληρώνει έξι δεκαετίες στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και το γιορτάζει με ένα βίντεο που πρέπει να το δείτε με τα ηχεία στο… τέρμα.

Η Honda έχει αναμφίβολα μία πλούσια ιστορία στη Formula 1. To όνομά της έχει συνδεθεί με τεράστιες επιτυχίες και πολλούς τίτλους με κορυφαίες ομάδες όπως η McLaren, η Williams και η Red Bull Racing.

H πρώτη της εμφάνιση ήταν πίσω στο 1964 με την RA271. Το ταξίδι της ήταν σύντομο, καθώς στο τέλος του 1968 αποχώρησαν από τη Formula 1. Η επιστροφή της έγινε το 1983 ως πάροχος κινητήρων και ήταν άκρως επιτυχημένη, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα κατασκευαστών.

Η τρίτη της εποχή ως εργοστασιακή συμμετοχή ξεκίνησε το 2000, αρχικά ως συνεργάτης της BAR και μετέπειτα ως αυτόνομη ομάδα. Η οικονομική κρίση και τα κακά αποτελέσματα την οδήγησαν σε αποχώρηση στο τέλος του 2008.

Η υβριδική εποχή της Formula 1 δελέασε τη Honda, η οποία επέστρεψε με τη McLaren Racing ως κατασκευαστής μονάδων ισχύος. Έπειτα από τρία καταστροφικά χρόνια, στράφηκε στη Red Bull Racing, με την οποία έχει κατακτήσει έως σήμερα δύο πρωταθλήματα κατασκευαστών.

Φέτος η Honda συμπληρώνει 60 χρόνια από τον πρώτο της αγώνα στη Formula 1 και θέλησε να μοιραστεί ένα υπέροχο βίντεο στα social media. Πρόκειται για ένα… τραγούδι από τον ήχο όλων των κινητήρων της ιαπωνικής φίρμας που έχουν αγωνιστεί στο σπορ. Μπορείτε να το ακούσετε με τον ήχο στο τέρμα πατώντας «play» παρακάτω.

It's been 60 years since our first @F1 race. Listen to the sound of Honda across the eras, from 1964 to 2024. Turn it up!#Honda #F1 pic.twitter.com/WEukIWdgqv