O Ντέιβιντ Κούλθαρντ (DC) θα πραγματοποιήσει σόου με το μονοθέσιο της Red Bull Racing στην Ουάσινγκτον.

Ποιος δεν θα ήθελε να απολαύσει ένα σόου με μονοθέσιο - έστω παλιό - της Formula 1; Η Red Bull Racing προσφέρει συχνά αυτή την ευκαιρία στο κοινό, όπως είχε γίνει με τον Μαρκ Ουέμπερ και την RB3 στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου το 2007. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρτ συμμετέχει συχνά σε τέτοια events, ως πρεσβευτής της ομάδας της Red Bull.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που ανέβηκε στα social media της αυστριακής ομάδας, θα πραγματοποιήσει περάσματα με την RB7 (το μονοθέσιο του 2011) στην κεντρική λεωφόρο Πενσιλβάνια της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον. Το σόου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου και σίγουρα θα δούμε εντυπωσιακά πλάνα με τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο στο φόντο.

Ο DC λοιπόν στη DC. Ανυπομονούμε.

DC in DC 🇺🇸 The RB7 will roar on the streets of Washington, D.C. on Saturday, April 20 from 4-6 pm ET ⏰



Don’t miss the chance to see one of our Constructors’ Championship-winning cars up close 👇