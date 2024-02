Ο Βρετανός 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κάνει αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά της Mercedes προς το πρόσωπό του στη νέα εποχή της Formula 1.

Έπειτα από το χαμένο τελικό του 2021 στο Άμπου Ντάμπι, όλοι ανέμεναν την απάντηση της Mercedes-AMG και του Λιούις Χάμιλτον την επόμενη χρονιά. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι με τους νέους κανονισμούς της Formula 1 η γερμανική ομάδα θα αποτύγχανε να δημιουργήσει ένα μονοθέσιο ανάλογο των προηγούμενων.

Η Mercedes ήταν η μοναδική ομάδα που επέλεξε να ακολουθήσει τη φιλοσοφία των zeropods. Παρά το γεγονός πως ήταν μια πρωτοποριακή λύση, απέτυχε παταγωδώς, με τους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ να έχουν τεράστια παράπονα από το μονοθέσιο.

Για το 2023 η Mercedes επέλεξε να διατηρήσει τη φιλοσοφία των zeropds και πήγε κόντρα στα «θέλω» των οδηγών. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε λάθος και για πρώτη φορά μετά το 2011 δεν κατάφερε να κατακτήσει νίκη σε Grand Prix εντός της σεζόν.

Η σειρά/ντοκιμαντέρ του Netflix, Drive to Survive, μας δίνει μία άλλη διάσταση στο εσωτερικό της Mercedes. Ο Χάμιλτον αποκάλυψε πως παρά τις συμβουλές που έδωσε στους μηχανικούς της γερμανικής ομάδας, εκείνοι τον αγνόησαν.

«Θυμάμαι να κάνω παράπονα στην ομάδα και να τους λέω πως πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες αλλαγές στο μονοθέσιο. Ειδάλλως θα έχουμε μια συγκεκριμένη τροχιά και θα καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Τους παρακαλούσα να κάνουν κάτι για τα προβλήματα που είχαμε. Θυμάμαι να μου λένε πως ξέρουν τι κάνουν και πως έχω άδικο και είμαι λάθος. Ήταν σίγουρα μία πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Αποφάσισα να κάνω πίσω γιατί δεν ήθελα να εμπλακώ σε δουλειές άλλων. Όταν ξεκίνησε η σεζόν και κάναμε νέα συζήτηση μου είπαν πως μάλλον είχα δίκιο», είπε.

Η απαξίωση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή από την ομάδα του είναι άγνωστο αν έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να υπογράψει στη Scuderia Ferrari για το 2025. Φέτος η Mercedes αποφάσισε να αλλάξει φιλοσοφία σχεδιασμού και η W15 διαφέρει πλήρως από τα δύο προηγούμενα μονοθέσιά της.

Ο Μάικ Έλιοτ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη δημιουργία τόσο της W13 όσο και της W14, των μονοθεσίων που είχαν φιλοσοφία zeropod, δεν βρίσκεται πια στη Mercedes.

