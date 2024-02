Απρόοπτα και ανατροπές στο «παγωμένο» ράλλυ της Σουηδίας, με τα φαβορί να αντιμετωπίζουν προβλήματα από νωρίς.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται με τον δεύτερο αγώνα της σεζόν, το Ράλλυ Σουηδίας στον παγωμένο ευρωπαϊκό Βορρά. Στις χιονισμένες διαδρομές, ομάδες και οδηγοί αντιμετωπίζουν ξεχωριστές προκλήσεις, οι οποίες την Παρασκευή, την πρώτη πλήρη ημέρα του αγώνα έφεραν προβλήματα και εγκαταλείψεις σε κάποια από τα φαβορί.

Στο τέλος της ημέρας στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης συναντάμε το όνομα του Εσαπέκα Λάπι, ο οποίος έκανε σταθερό αγώνα και επιβραβεύτηκε για αυτό. Ο Φινλανδός της Hyundai με το i20 N Rally1 εκμεταλλεύτηκε και την ευνοϊκή θέση εκκίνησης για να φτάσει σε αυτήν τη θέση και βλέπει τον υπόλοιπο αγώνα με αισιοδοξία. Η διαφορά του ωστόσο από τον δεύτερο είναι μόλις 3,2 δευτερόλεπτα. Πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι αυτός ο δεύτερος είναι ο Τακαμότο Κατσούτα της Toyota. Ο Ιάπωνας με το GR Yaris Rally1 οδήγησε γρήγορα όταν βρέθηκε με το πλεονέκτημα και μάλιστα για κάποιο διάστημα βρέθηκε και στην πρώτη θέση.

Η ιδιαίτερα ασυνήθιστη κατάταξη της Παρασκευής έχει στην 3η θέση ένα πλήρωμα της WRC2 κατηγορίας, με τον Όλιβερ Σόλμπεργκ να φέρνει το Skoda Fabia RS ασυνήθιστα ψηλά. Ο Αντριάν Φουρμό με το Ford Focus της M-Sport ακολοουθεί στην 4η θέση, μπροστά από τον Έλφιν Έβανς της Toyota. Άλλα δύο αυτοκίνητο της WRC2 βρίσκονται στην 6η και 7η θέση θέση, με τον Γκέοργκ Λιναμάε και τον Σάμι Παγιάρι αντίστοιχα να οδηγούν τα Toyota GR Yaris Rally2. O Λιναμάε μάλιστα κέρδισε την πρώτη ΕΔ της καριέρας του.

Για τον Τιερί Νεβίλ ήταν μια εφιαλτική ημέρα, καθώς βρέθηκε να χάνει πολύ χρόνο στο δεύτερο πέρασμα από τις Ειδικές Διαδρομές, καθώς είχε ρίξει πολύ φρέσκο χιόνι και το Hyundai i20 N Rally1 του καθάριζε το δρόμο. Έτσι ο Βέλγος, νικητής του αγώνα στο Μόντε Κάρλο, έχασε πάνω από 2,5 λεπτά και έμεινε πολύ πίσω από την κορυφή.

Οι «ηχηρές» εγκαταλείψεις του αγώνα ήταν ο Κάλε Ροβάνπερα και ο Οτ Τάνακ. Ο Φινλανδός πρωταθλητής, στην πρώτη του φετινή εμφάνιση με το Toyota GR Yaris είχε έξοδο σε ανύποπτο σημείο και έκανε ζημιά στο ψυγείο του, ενώ ήταν άνετα πρωτοπόρος στον αγώνα. Ο Ροβάνπερα θα επανεκκινήσει το Σάββατο, ελπίζοντας σε καλή συγκομιδή βαθμών την Κυριακή με το νέο βαθμολογικό σύστημα. Ο Τάνακ είχε επίσης έξοδο και προκάλεσε ζημιές στο Hyundai i20 N Rally1, όταν προσέκρουσε στον τοίχο από χιόνι και πάγο που υπάρχει στην άκρη του δρόμου.

