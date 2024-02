Ο Ισπανός οδηγός δεν έχει συμβόλαιο με ομάδα της Formula 1 για το 2025 και δεν γνωρίζει ακόμα αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο.

Ο Φερνάντο Αλόνσο τον ερχόμενο Ιούλιο θα γίνει 43 ετών. Τα προηγούμενα χρόνια μια τέτοια ηλικία ήταν απαγορευτική για οδηγούς Formula 1. Ωστόσο ο Ισπανός, όπως έκανε ο Κίμι Ράικονεν ή όπως θα κάνει ο Λιούις Χάμιλτον, πηγαίνουν κόντρα στη λογική και αποδεικνύουν πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

Ο οδηγός από το Οβιέδο είναι στον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με την Aston Martin και ακόμη δεν έχει μπει σε διαδικασία ανανέωσης. Όμως κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται να αλλάξει σύντομα. Μιλώντας στο περιθώριο της παρουσίασης της νέας AMR24, o Αλόνσο μίλησε για το μέλλον του στη Formula 1 και ποια ομάδα έχει ως προτεραιότητα.

