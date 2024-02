Ο Αυστραλός οδηγός πιστεύει πως το 2024 είναι η μεγάλη ευκαιρία για τη δεύτερη ομάδα της Red Bull για καλά αποτελέσματα.

Το 2024 στη Formula 1 η ομάδα της Scuderia AlphaTauri άλλαξε ονομασία σε Visa Cash App RB Team, κάτι το για το οποίο δέχθηκε έντονη κριτική από τους φίλους τους σπορ. Επιπλέον βρίσκεται στο στόχαστρο άλλων ομάδων, όχι μόνο για την ονομασία της αλλά και για την αμφιλεγόμενη συνεργασία της με τη Red Bull Racing.

Από φέτος οι δύο ομάδες θα έχουν πιο στενή συνεργασία, καθώς ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού θα εργάζεται πλέον στη Μ. Βρετανία, δίπλα από το εργοστάσιο των «ταύρων». Όπως είδαμε και από την παρουσίαση του μονοθεσίου της VCA-RB, φέτος θα δανείζεται όλα τα εξαρτήματα που ορίζουν οι κανονισμοί της Formula 1 από τη Red Bull RB19 του 2023 και των 21 νικών.

