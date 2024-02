H γερμανική ομάδα συνεχίζει την ηχηρή παρουσία της στα social media και μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το φετινό της μονοθέσιο για το πρωτάθλημα της Formula 1.

Η ομάδα που ανυπομονεί για τη νέα αγωνιστική σεζόν είναι ξεκάθαρα η Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα είχε δύο μέτριες έως κακές για τα δεδομένα της σεζόν στη Formula 1 και στόχος της είναι να επιστρέψει στην κορυφή.

Απομένουν μόλις λίγες ημέρες για να παρουσιαστεί η νέα W15, το μονοθέσιο με το οποίο η Mercedes θα αγωνιστεί στο 2024. Το… ραντεβού έχει οριστεί για τις 14 Φεβρουαρίου και στο γερμανικό στρατόπεδο επιθυμούν να είναι η αρχή της αντεπίθεσης προς την κορυφή.

Θέλοντας να δημιουργήσει σασπένς, η Mercedes ανέβασε μια φωτογραφία στα social media με τον Λιούις Χάμιλτον να κάθεται μέσα στο νέο μονοθέσιο. Φυσικά δεν πρόδωσε το σχεδιασμό, καθώς φρόντισε να θολώσει όλα τα σημαντικά σημεία της φωτογραφίας ώστε να μην βγάλουμε συμπεράσματα.

Nothing to see here 😉 pic.twitter.com/LIZsqaNfck