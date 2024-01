Σαν Σήμερα: Η αλλαγή «πλεύσης» της Renault και ένας άτυχος Φινλανδός (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Γεμάτη δράση είναι και η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία. Στη Formula 1 θα μάθουμε για δύο παρουσιάσεις μονοθεσίων με μεγάλη σημασία για το σπορ, όπως επίσης και για ίσως τον πιο άτυχο «Ιπτάμενο Φινλανδό» που πέρασε από τους αγώνες. Επιπλέον η δράση από τις 24 Ώρες Ντεϊτόνα συνεχίζονται σε δύο διαφορετικές δεκαετίες.

Ας δούμε όμως τι έγινε σαν σήμερα, 31 Ιανουαρίου, στη Formulα 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1954, γεννήθηκε ο Μάουρο Μπάλντι. Ο Ιταλός ξεκίνησε την καριέρα του σε αγώνες ράλλυ, όμως μεταπήδησε γρήγορα σε μονοθέσια. Το 1982 έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με την Arrows, ενώ οδήγησε επίσης για τις Alfa Romeo και Spirit, με καλύτερο αποτέλεσμα μια 5η θέση στο Grand Prix Ολλανδίας το 1983. Έπειτα η καριέρα του άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στους αγώνες αντοχής και το 1990 κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη Mercedes. Μάλιστα είναι ένας εκ των λίγων που έχουν κερδίσει το «Triple Crown» των αγώνων αντοχής: 24 Ώρες Λε Μαν, 24 Ώρες της Ντεϊτόνα και 12 Ώρες του Σίμπρινγκ.

Σαν σήμερα το 1966, γεννήθηκε ένας εκ των «Ιπτάμενων Φινλανδών» της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Γίρκι Γιουχάνι ή όπως είναι γνωστός, Τζέι Τζέι Λέιτο. Υπό την καθοδήγηση του πρωταθλητή Κέκε Ρόσμπεργκ, εισήλθε στην F1 το 1989 με τη νεοφερμένη ομάδα της Onyx. Το 1991 ο Λέιτο οδήγησε για τη Scuderia Italia, με την οποία κατέκτησε ένα ανέλπιστο βάθρο στο βροχερό GP Σαν Μαρίνο. Το 1993 οδήγησε για την επίσης νεοφερμένη Sauber, αλλά τα αποτελέσματά του δεν ήταν εντυπωσιακά. Ωστόσο, του εξασφάλισαν μια θέση στην ανερχόμενη Benetton για το 1994, πλάι στο σπουδαίο Μίκαελ Σουμάχερ.

