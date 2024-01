Formula E: Κάσιντι και Jaguar κυριάρχησαν στη Σ. Αραβία (vid)

Ο Νικ Κάσιντι κέρδισε το δεύτερο αγώνα στην Ντιρίγια και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Νικ Κάσιντι από την ομάδα Jaguar TCS Racing πήρε την πρώτη του φετινή νίκη για το Πρωτάθλημα Formula E στο δεύτερο Diriyah E-Prix μετά το χθεσινό, που κέρδισε ο Τζέικ Ντένις. Ο Κάσιντι παρέμεινε σταθερός, απέφυγε τα λάθη και έλεγχε τον αγώνα, παρά την πίεση από τον δεύτερο, Ρόμπιν Φράινς της Envision Racing, και τον τρίτο, Όλιβερ Ρόουλαντ της Nissan.

NICK CASSIDY WINS IN DIRIYAH! 🇸🇦



🖤🤍 On his 50th Formula E race, @NickCassidy_ catapults himself to a sizeable lead in the Drivers’ Championship with a HUGE win in the #DiriyahEPrix Round 3! ⚡️ pic.twitter.com/YQTozvCl9p — Formula E (@FIAFormulaE) January 27, 2024

Ο Φράινς ξεκίνησε δυνατά, προηγούμενος του Ρόουλαντ στην πρώτη στροφή, αλλά ο Κάσιντι με την Jaguar I-TYPE 6 του κατάφερε να παραμείνει κοντά και τελικά να πάρει την πρωτοπορία. Ο Τζέικ Χιούζ της NEOM McLaren τερμάτισε τέταρτος, ενώ ο Στόφελ Βαντόορν της DS PENSKE κατέλαβε την πέμπτη θέση. Ο Σασά Φενεστράζ της Nissan ακολούθησε στην έκτη θέση.

How about that start from @RFrijns?! 🤯



Brilliant reaction off the start to claim the lead of the #DiriyahEPrix 😮‍💨 pic.twitter.com/Rb9iMzBGhm — Formula E (@FIAFormulaE) January 27, 2024

Ο Πασκάλ Βέρλαϊν της TAG Heuer Porsche τερμάτισε στην έβδομη θέση, ενώ ο δις πρωταθλητής Ζαν-Ερίκ Βερν της DS PENSKE ακολούθησε στην όγδοη θέση. Ο Μαξιμίλιαν Γκίντερ της Maserati MSG Racing και ο πρωταθλητής Τζέικ Ντένις της Andretti συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

INCREDIBLE STUFF @NickCassidy_! ⚡



That is TWO podiums AND A WIN since his debut with @JaguarRacing 🏆👏#DiriyahEPrix pic.twitter.com/7Yd57yHSji — Formula E (@FIAFormulaE) January 27, 2024

Αυτή η νίκη έφερε τον Κάσιντι στην κορυφή της κατάταξης των οδηγών με 18 βαθμούς προβάδισμα από τον Βέρλαϊν, ενώ η ομάδα Jaguar TCS Racing προηγείται στην κατάταξη των ομάδων. Η Formula E επιστρέφει στις 16 Μαρτίου για τον 4ο γύρο της σεζόν στο Σάο Πάολο.

» Αποτελέσματα

» Βαθμολογίες

Φωτοφραφία: Jaguar TCS Racing/Χ