Η νέα Porsche Cayenne θα έχει και ειδικά ελαστικά

Η Pirelli αναπτύσσει μία ελαστικά P Zero και Scorpion Winter ειδικά για το γερμανικό μοντέλο.

Από τη «γέννηση» της Cayenne, πίσω στο 2002, η Porsche έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο συνεργάτη σε ό,τι αφορά στα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης κι αυτή είναι η Pirelli. Πράγμα που συνεχίζεται και στην πρόσφατη αναβάθμιση για το εμβληματικό sport SUV.

Ειδικά ελαστικά για την Cayenne

Η ιταλική εταιρεία έχει αναπτύξει ειδικά για τη νέα Cayenne ελαστικά P Zero, P Zero Corsa και Scorpion Winter 2, που έχουν εγκριθεί από την Porsche για οδήγηση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτές οι επιλογές καλύπτουν ολόκληρη την ποικιλία διαστάσεων από 20 έως 22 ιντσών. Επίσης, τα ελαστικά Scorpion Zero All Season είναι διαθέσιμα για ορισμένες αγορές, σε κάθε διάσταση.





Το Pirelli P Zero που αναπτύχθηκε ειδικά για τη νέα αναβάθμιση και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ευκολία οδήγησης, ακρίβεια τιμονιού, σταθερότητα και ασφάλεια ακόμη και σε ελιγμούς έκτακτης ανάγκης.. Ειδικά, όλες οι διαστάσεις έχουν επιτύχει τη υψηλότερη αξιολόγηση στην ευρωπαϊκή ετικέτα όσον αφορά το φρενάρισμα στο βρεγμένο οδόστρωμα. Ειδικά στις υψηλές ταχύτητες, το ελαστικό έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη υψηλή ροπή και τα φορτία που παράγονται από το όχημα.

Σπορ οδήγηση και δράση στην πίστα

Το Pirelli P Zero Corsa έχει επιλεγεί για sport και οδήγηση πίστας. Αυτό το προϊόν προέρχεται από το P Zero Corsa που βοήθησε την Porsche Cayenne GT να σημειώσει ρεκόρ στο θρυλικό Νίρμπουργκρινγκ το 2021. Κατασκευάζεται με ενώσεις μείγματα πέλματος που προέρχονται από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει αναπτύξει η Pirelli για να εξοπλίζει τα ταχύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο.





Ασφάλεια το Χειμώνα

Η πιο πρόσφατη έκδοση της Porsche Cayenne είναι ένα από τα πρώτα οχήματα που λαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ελαστικό Pirelli Scorpion Winter 2, εγκεκριμένο για τη χειμερινή περίοδο, καλύπτοντας ολόκληρη τη γκάμα διαστάσεων τροχών. Η πρόκληση που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί της Pirelli κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των χειμερινών ελαστικών ήταν απαιτητική: να εξασφαλίσουν την ασφάλεια σε χαμηλές θερμοκρασίες και στο χιόνι, διατηρώντας παράλληλα πολύ υψηλή απόδοση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες. Όλα αυτά με το ίδιο sport DNA που αναμένει η Porsche από ένα καλοκαιρινό ελαστικό. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, το τμήμα R&D της Pirelli, δημιούργησε μία ειδική χειμερινή σύνθεση, ικανή να παρέχει άνεση οδήγησης καθώς και υποστήριξη πρόσφυσης σε ακραίες συνθήκες.

Δύο και βάλε δεκαετίες συνεργασίας

Από το πρώτο μοντέλο της Cayenne, το 2002, μέχρι τη σημερινή νέα εκδοχή της, η Pirelli συνεργάζεται πάντα με τον κατασκευαστή με έδρα τη Στουτγάρδη για την ανάπτυξη ελαστικών που ακολουθούν την εξέλιξη των μοντέλων του. Όπως την Cayenne S Hybrid - το πρώτο υβριδικό στη σειρά της Porsche - έπειτα την Cayenne S E-Hybrid (μια έκδοση plug-in hybrid), μέχρι την τρέχουσα Turbo E-Hybrid: την ισχυρότερη Cayenne που κυκλοφόρησε ποτέ δίπλα στην παραδοσιακή αναβάθμιση του κινητήρα.