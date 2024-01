Ράλλυ Ντακάρ: Το θρυλικό ρεκόρ του Άρι Βάτανεν κινδυνεύει (vid)

Ο Στεφάν Πετερανσέλ ισοφάρισε την εντυπωσιακή συγκομιδή κερδισμένων ειδικών διαδρομών του Φινλανδού.

Ο Άρι Βάτανεν είναι ένας από τους θρύλους του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλλυ, έχοντας στο ενεργητικό του δέκα νίκες αλλά και τον τίτλο του 1981. Όμως ο Φινλανδός δεν ήταν γρήγορος μόνο σε χώμα, άσφαλτο, πάγο και χιόνι. Στα νιάτα του ήταν γρήγορος και στην άμμο!

Βλέπετε, ο 71χρονος σήμερα οδηγός συμμετείχε συνολικά 13 φορές στο θρυλικό Ράλλυ Ντακάρ και μάλιστα, κατάφερε να το κατακτήσει τις 4 από αυτές! Καθοδόν για τις επιτυχίες του 1987, του 1989, του 1990 και του 1991 αλλά και στις περισσότερες από τις υπόλοιπες συμμετοχές του, ανέβαζε τη συγκομιδή του σε πρωτιές σε ειδικές διαδρομές. Και σταμάτησε στις 50!



Ένα ρεκόρ που έφτασε στον εν λόγω αριθμό το 2004, όταν πήρε μία ειδική οδηγώντας για λογαριασμό της Nissan. Όμως το ρεκόρ αυτό, πλέον κινδυνεύει. Ήδη, από τη δεύτερη ειδική του φετινού Ράλλυ Ντακάρ, το μοιράζεται με έναν άλλο οδηγό-θρύλο: τον Στεφάν Πετερανσέλ.

🏆 @s_peterhansel's Stage 2 win today makes him the joint record holder for most Dakar stage wins (50) together with Ari Vatanen 👏



But he's pretty lighthearted about it! 😃 #Dakar2024 pic.twitter.com/BbTazAUvp5