Τα 3+1 πράγματα που πρέπει να έχεις στο αυτοκίνητο αλλιώς θα έρθει πρόστιμο

Δες ποιος είναι ο ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ξεκινάμε από τα βασικά: όσα διαβάσεις παρακάτω, πρέπει να τα έχεις οπωσδήποτε στο αυτοκίνητό σου για τη δική σου ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων. Κι όχι λόγω του φόβου προστίμου από την τροχαία σε περίπτωση ελέγχου.

Φυσικά πολλοί ασυνείδητοι ασχολούνται με θέματα ασφαλείας μόνο με το φόβο να πληγωθεί το… πορτοφόλι. Έστω κι έτσι, αυτός είναι ο ελάχιστος υποχρεωτικός εξοπλισμός που πρέπει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή στο όχημά σου, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Και σημασία έχει να τον χρησιμοποιείς και σωστά.

Προειδοποιητικό Τρίγωνο

Είναι υποχρεωτικό σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, εκτός από τις δίτροχες μοτοσικλέτες που δεν έχουν καλάθη καλάθι, τα τρίτροχα μοτοποδήλατα και τα ρυμουλκούμενα.

Το τρίγωνο έχει συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές ώστε να είναι ορατό ημέρα και νύχτα, προειδοποιώντας τους διερχόμενους οδηγούς. Η πλευρές του πρέπει να είναι από αντανακλαστικό υλικό ερυθρού χρώματος και το εσωτερικό του είτε κενό είτε χρωματισμένο με «ανοιχτό» χρώμα. Όσο για τις διαστάσεις, το μήκος κάθε πλευράς πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στα 40 εκατοστά, και το πλάτος κατ’ ελάχιστο στα πέντε.





Ειδική μνεία πρέπει να γίνει και για την κατασκευή του, πρέπει να τοποθετείται σε κατακόρυφη θέση και να είναι σταθερό. Θα έχεις δει περιπτώσεις στο δρόμο, που οδηγοί επιστρατεύουν ακόμα και… αποσκευές για να το στηρίξουν.

Προσοχή : Το έχεις δει στους δρόμους, δυστυχώς γίνεται συνεχώς λόγω αμάθειας των περισσότερων οδηγών. Βλέπεις αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στην άκρη δρόμων ταχείας κυκλοφορίας και το Προειδοποιητικό Τρίγωνο να τοποθετείται 3-4 μέτρα πίσω από αυτά! Εκεί η χρησιμότητά του είναι σχεδόν μηδενική, κανένα όχημα δεν θα προλάβει να σταματήσει αν δεν έχει από μακριά ορατότητα και αν δεν έχει εντοπίσει το Προειδοποιητικό Τρίγωνο.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ ο οδηγός οφείλει να το τοποθετήσει σε απόσταση τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων από το όχημα του ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης από τους διερχόμενους οδηγούς. Επίσης, τη νύχτα πρέπει να είναι αναμμένα και τα φώτα θέσης ή τα alarm στο αυτοκίνητό μας, ώστε να είναι ορατό από απόσταση.

Πυροσβεστήρας

Εξοπλισμός απαραίτητος, που σε μία πραγματικά άτυχη στιγμή, μπορεί να σώσει το όχημά σου από ολική καταστροφή αλλά φυσικά και να προστατεύσει τους επιβάτες.

Αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι πως βάσει νομοθεσίας, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι πυροσβεστήρων. Ο τύπος και ο αριθμός, διαφέρουν ανάλογα την κατηγορία του οχήματος.

Πυροσβεστήρες Τύπου 1:

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 8Α, 34Β, C.

Πυροσβεστήρες Τύπου 2:

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 13Α, 55Β, C

Πυροσβεστήρες Τύπου 3:

Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως κατάλληλοι για κατηγορίες πυρκαγιάς A, B, C και για ηλεκτρικό ρεύμα τάσης έως 1000 V, με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α, 113Β, C.

Προσοχή : Η ύπαρξη του πυροσβεστήρα είναι το πρώτο από τα τρία σκέλη. Το δεύτερο αφορά τη σωστή συντήρησή του και το τρίτο τη γνώση του τρόπου χρήσης του. Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπεις κάποιον να κρατά τον πυροσβεστήρα, δίχως να ξέρει τι να κάνει με αυτόν.

Φαρμακείο αυτοκινήτου

Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού του αυτοκινήτου, που… αχρείαστο να είναι! Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του φαρμακείου πρέπει να αποτελείται από τα εξής είδη επιδεσμικού υλικού:



Ένα (1) πακέτο βαμβάκι υδρόφιλο των 100 γραμμαρίων

Τέσσερα (4) κουτιά αποστειρωμένες γάζες

Ένα (1) καρούλι (πηνίο) λευκοπλάστη

Τέσσερις (4) ατομικούς επιδέσμους

Δύο (2) αιμοστατικούς επιδέσμους

Ένα (1) φιαλίδιο με 200 γραμμάρια, τουλάχιστον, οινόπνευμα

Ένα (1) φιαλίδιο με 50 γραμμάρια, τουλάχιστον, Mercurochrome

Προσοχή : Το βαλιτσάκι του Φαρμακείου Αυτοκινήτου να είναι πλήρως εξοπλισμένο και πρέπει να κάνεις αυτό που ελάχιστοι κάνουν: να τσεκάρεις ανά τακτά χρονιά διαστήματα την ημερομηνία λήξης των περιεχομένων και φυσικά, να εξασφαλίζεις πως δεν το έχεις αφήσει σε σημείο όπου οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αλλοιώσουν την ποιότητα του εξοπλισμού.

Αντιολισθητικές Αλυσίδες

Τέλος, υπάρχει ένα ακόμα «πρέπει» αλλά αυτό είναι εποχικό. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση, τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες στο χώρο αποσκευών τους, την περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, όταν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν. Δηλαδή όταν επιβάλλονται σχετικοί περιορισμοί κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Αρχές.





Τι σημαίνει αυτό; Όταν π.χ. η πρόγνωση του καιρού κάνει λόγο για επικείμενη χιονόπτωση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν στο χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου τους τις αντιολισθητικές αλυσίδες (ή χιονοκουβέρτες).