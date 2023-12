O 51χρονος Γάλλος είναι πρεσβευτής της Alpine στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας και έχει αναλάβει έναν ουσιαστικό ρόλο.

Μπορεί να απουσιάζει από τους ποδοσφαιρικούς πάγκους εδώ και 2,5 χρόνια, όμως ο Ζινεντίν Ζιντάν κάθε άλλο παρά συνταξιούχος είναι. Ο «Ζιζού» έχει το ρόλο του πρεσβευτή εταιρικής υπευθυνότητας (CSR) στην Alpine, με αποστολή να προωθήσει τη συμμετοχή γυναικών στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο 51 ετών Γάλλος υποδέχθηκε πριν λίγες εβδομάδες στην Μαδρίτη τους Εστεμπάν Οκόν και Πιερ Γκασλί της Alpine F1, μέλη της ακαδημίας οδηγών της Alpine και κορίτσια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Rac(H)er για ίσες ευκαιρίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Αφού τους ξενάγησε στο γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, το πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες καρτ αλλά και ποδοσφαίρου. Ο Ζιντάν ενημέρωσε τους καλεσμένους του για το ρόλο του ως πρεσβευτής CSR.

