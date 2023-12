«Στραβοπάτημα» στην αυστριακή ομάδα, με το μονοθέσιο που θα πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Formula 1 το νέο έτος.

Δεν ξεκίνησε καλά η προετοιμασία της Red Bull Racing για το 2024. Η ομάδα που πήρε 21 νίκες σε 22 Grand Prix στη φετινή χρονιά βλέπει την επόμενη σεζόν να έχει από τώρα δυσκολίες.

Σύμφωνα με το ιταλικό motorsport, η Red Bull RB20 απέτυχε να περάσει τις δοκιμές πρόσκρουσης της FIA. Συγκεκριμένα το εμπρός ρύγχος ήταν αυτό το οποίο απέτυχε να πάρει έγκριση από την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού κι έτσι πρέπει να γίνουν εκ νέου δοκιμές.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, αυτή η εξέλιξη αλλάζει τα πλάνα της Red Bull Racing όσον αφορά τις ετοιμασίες της RB20. Λόγω της χειμερινής περιόδου και των εορτών, η FIA έχει επιβάλλει το κλείσιμο των εργοστασίων ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να πάρουν ανάσες ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο λόγος για τον οποίο απέτυχε να περάσει τις δοκιμές πρόσκρουσης η RB20 ήταν το βάρος του εμπρός ρύγχους. Στο Μίλτον Κινς σκοπεύουν να μειώσουν κι άλλο το συνολικό βάρος του μονοθεσίου, ώστε να φτάσει το κατώτατο των 798 κιλών όπως ορίζουν οι κανονισμοί.

