Μεγάλες αλλαγές στα διοικητικά της Hyundai Motorsport, με τον Σιρίλ Αμποτεμπούλ να αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο του αγωνιστικού τμήματος.

Λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της φετινής χρονιάς, η Hyundai Motorsport προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές. Ο Σιρίλ Αμπιτεμπούλ αναλαμβάνει πλέον τα ηνία ως ο νέος πρόεδρος στο αγωνιστικό τμήμα της κορεατικής φίρμας.

Διαδέχεται τον Σιν Κιμ, ο οποίος είχε αναλάβει το ρόλο τον Απρίλιο του 2022. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του σεζόν ως επικεφαλής της ομάδας του WRC. Στο 2024 θα συνεχίσει στο ρόλο αυτό, με τις αρμοδιότητές του ωστόσο να αυξάνονται λόγω των διαφορετικών πρωταθλημάτων στα οποία συμμετέχει η Hyundai.

«Πρέπει να ευχαριστήσω τον Σιν Κιμ που με έφερε στη Hyundai Motorsport και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν στη Hyundai για το νέο μου ρόλο. Έχουμε ξεκάθαρους στόχους σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες συμμετέχουμε. Το καθήκον μας είναι να μεταμορφώσουμε τη Hyundai Motorsport σε αυτό που αντικατοπτρίζει η μάρκα και να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μια αντιπροσωπευτική πλατφόρμα για τις εκδόσεις N. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», ανέφερε ο Αμπιτεμπούλ.

We can announce today that our President Sean Kim will be handing over the reigns to Cyril at the end of 2023 in order to move to a new role within Hyundai Motor Company.



We would like to thank Sean for the positive impact he has had during his tenure as our President. pic.twitter.com/lDfGIOKkS8