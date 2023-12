Ο επικεφαλής της Red Bull Racing επέλεξε να ακολουθήσει τη φιλοσοφία που είχε ο άλλοτε μη εκτελεστικός πρόεδρος της Mercedes-AMG στη Formula 1.

Έπειτα από μια τρομερή φετινή σεζόν, η Red Bull Racing δεν μπορεί να έχει προσδοκίες να επαναληφθούν τα φετινά της επιτεύγματα. Πράγματι, το να πάρει 21 νίκες σε 22 αγώνες είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο στον κόσμο της Formula 1 και σπάνια βλέπουμε κυριαρχίες τέτοιου μεγέθους.

Ο πρώτος στόχος της αυστριακής ομάδας είναι να μπορέσουν να υπερασπιστεί με επιτυχία τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών. Για να το πράξουν αυτό στη Red Bull Racing, θα χρειαστεί σκληρή δουλειά από όλο το προσωπικό, τους οδηγούς, ενώ πρέπει να δημιουργήσουν ένα γρήγορο μονοθέσιο - αντάξιο της RB19.

Ο επικεφαλής των «ταύρων», Κρίστιαν Χόρνερ, αποκάλυψε στο racingnews365 πως παίρνει έμπνευση από τον αείμνηστο Νίκι Λάουντα: «Ο Νίκι ήταν ένας σοφός τύπος και είχε πάντα δίκιο. Στις ημέρες που χάνεις, όταν είσαι προετοιμασμένος να μάθεις από τα λάθη σου, τότε αυτές είναι οι πιο παραγωγικές. Πάντα υπάρχουν μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε. Ακόμη και στον αγώνα στο Τέξας, που ήμασταν γρήγοροι στις κατατακτήριες και στον αγώνα οι αντίπαλοί μας ήταν πολύ κοντά μας, πήραμε μαθήματα. Δεν πρέπει ποτέ να επαναπαυόμαστε. Πρέπει να πιέζουμε για να βελτιωθούμε γιατί ξεκάθαρα όλοι όσοι είναι πίσω μας, κάνουν το ίδιο».

Ο Λάουντα, ο οποίος πήρε τρία πρωταθλήματα ως οδηγός στην F1, διετέλεσε μη εκτελεστικός διευθυντής στη Mercedes-AMG από το 2013 έως το 2019, όταν και έφυγε από τη ζωή.

