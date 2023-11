F1 Vlog – GP Άμπου Ντάμπι: Το σύστημα του σταυρού (vid)

Η καθιερωμένη χιουμοριστική ανασκόπηση των Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1, στην όγδοη σεζόν της «τρέχει» στην… πίστα του Gazzetta.

Το F1 Vlog πατάει γκάζι στο Gazzetta και ο Πάνος Σεϊτανίδης αναλύει όλα όσα συνέβησαν στο τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο του 2023, αυτό του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Όπως πάντα, με μία πιο ανάλαφρη προσέγγιση γύρω από όσα έγιναν στην πίστα της Γιας Μαρίνα.

Donuts look even better in slow motion! 🍩#AbuDhabiGP #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/eE3XnuENPd