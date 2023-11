Σε ένα επεισοδιακό τεστ στη Γιας Μαρίνα, οι ομάδες και οι οδηγοί της Formula 1 είπαν «αντίο» στο 2023 και τα μονοθέσιά τους πλέον παίρνουν… σύνταξη.

Το καθιερωμένο τεστ νέων οδηγών της Formula 1 πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Άμπου Ντάμπι. Λιγότερο από 48 ώρες μετά τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν, μονοθέσια βρέθηκαν και πάλι στη Γιας Μαρίνα για μία ημέρα δοκιμών.

Οι δέκα ομάδες είχαν από δύο μονοθέσια, ένα που οδήγησε κάποιος οδηγός της ακαδημίας τους ή δίχως εμπειρία σε Grand Prix και ένα που οδηγούσε κάποιος από τους βασικούς τους οδηγούς, στο οποίο η Pirelli τοποθέτησε πειραματικά ελαστικά ως μέρος δοκιμών της για τις σεζόν του 2024 και του 2025.

Το μεγαλύτερο συμβάν της ημέρας ήταν η έξοδος του Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός οδηγός είχε έξοδο την τέταρτη ώρα των δοκιμών στη στροφή 6 και διέλυσε την W14 του ενώ είχε συμπληρώσει 58 γύρους. Σύμφωνα με τη γερμανική ομάδα υπήρξε τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε στο ατύχημα και διεξάγει έρευνα για τα αίτια. Ευτυχώς, ο 26χρονος είναι καλά στην υγεία του.

George's day of testing in Abu Dhabi comes to an early end after an accident caused by a car failure



We have the car back and have already begun investigations into what caused the accident



Most importantly, George is completely OK 💪 pic.twitter.com/hD8cqbpm2d