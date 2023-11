O ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο βοήθησε την Alfa Romeo να κάνει ένα γρήγορο... pit stop.

Τα paddock και το pit lane του Grand Prix Λας Βέγκας είναι γεμάτα από δεκάδες αστέρες από το χώρο του αθλητισμού και της showbiz. Ορισμένοι είχαν και έναν πιο... ενεργό ρόλο, όπως ο Γιουσέιν Μπολτ.

O 37χρονος Τζαμαϊκανός συμμετείχε σε αναπαράσταση ενός pit stop για λογαριασμό της Alfa Romeo F1 Team. Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 μέτρα με 9.58 και τα 200 μέτρα με 19.19 δεν τα πήγε και άσχημα, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.

The newest member of our pit crew. 😄😉 Nicely done, @usainbolt! 💪 #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/QlWADNrEP4