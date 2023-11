Στο Parking 6 του αεροδρομίου της Στουτγάρδης επιτρέπεται η αυτόνομη στάθμευση μοντέλων της γερμανικής μάρκας.

Άλλα τέσσερα μοντέλα της Mercedes-Benz μπορούν πλέον να σταθμεύουν στο πάρκινγκ του αεροδρομίου της Στουτγάρδης χωρίς ανθρώπινη παρουσία στο εσωτερικό τους. Πρόκειται για τα E-Class Sedan και Estate, EQE SUV, EQS SUV τα οποία εφοδιάζονται με το σύστημα INTELLIGENT PARK PILOT. Ο συνολικός αριθμός ανεβαίνει σε 7, καθώς προστίθενται στα S-Class, EQS και EQE Sedan.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα της Mercedes-Benz έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης στάθμευσης επιπέδου 4 στο γκαράζ P6 του αεροδρομίου της Στουτγάρδης. Οι οδηγοί τους χρειάζεται να απλά να φθάσουν έως την είσοδο του πάρκινγκ, να βγουν από το όχημα και μέσω του κινητού τους να «στείλουν» το αυτοκίνητο στη θέση στάθμευσης όπου έχουν κάνει κράτηση.

Τον Νοέμβριο του 2022 η Mercedes-Benz και η Bosch έλαβαν έγκριση από τις γερμανικές αρχές για εμπορική χρήση της αυτόνομης στάθμευσης.

With the Remote Parking Package and the Mercedes me connect service INTELLIGENT PARK PILOT, the #MercedesBenz #EQE Saloon is now ready for highly automated and driverless parking (SAE Level 4) at Stuttgart Airport's P6 parking garage.



