Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull Racing έχει «βάλει στο μάτι» ένα ακόμη ρεκόρ στη φετινή σεζόν της Formula 1.

Μόλις στα 26 του χρόνια, ο Μαξ Φερστάπεν δεν σταματά να γράφει ιστορία και να σημειώνει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ήδη ο Ολλανδός έχει σπάσει το δικό του ρεκόρ περισσότερων νικών σε μία σεζόν, καθώς μετρά 17 νίκες. Μάλιστα, μπορεί να το διευρύνει κι άλλο, με δεδομένο πως απομένουν δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Ένας τομέας τον οποίο ο Φερστάπεν δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμη, είναι αυτός των κατατακτήριων δοκιμών. Από τις 19 μάχες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ο Ολλανδός έχει κατακτήσει 11 pole position. Έτσι, ισοφάρισε τα ρεκόρ των Μίκα Χάκινεν από το 1999, Μίκαελ Σουμάχερ από το 2001, Νίκο Ρόσμπεργκ από το 2014 και Λιούις Χάμιλτον από τις σεζόν 2015, 2017 και 2018.

