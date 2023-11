Η FIA «έριξε άκυρο» στη Haas F1

Η προσπάθεια της αμερικανικής ομάδας να αλλάξουν τα αποτελέσματα του Grand Prix του Τέξας έπεσε στο κενό.

Φρούδες αποδείχθηκαν οι ελπίδες της Haas F1 να ανατρέψει τα δεδομένα σχετικά με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που αποτέλεσε τον δέκατο-όγδοο γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Η αμερικανική ομάδα είχε ζητήσει να ανοίξει ξανά ο φάκελος σχετικά με τις σανίδες των πατωμάτων των μονοθεσίων, ελπίζοντας στο να αποκλειστούν από τα τελικά αποτελέσματα κι άλλοι οδηγοί – όχι μόνο ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG και ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

El derecho a revisión pedido por Haas ha sido rechazado por comisarios FIA.



The right of review requested by Haas has been rejected by FIA stewards. #f1 pic.twitter.com/mXLi7SAJ5T