Ο Ράφα Ναδάλ και η ηλεκτρική ναυαρχίδα της Kia (vid)

Σε εκδήλωση στην Μαδρίτη o 37χρονος Ισπανός παρέλαβε το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV9.

Ο Ράφα Ναδάλ, νικητής 22 Grand Slam, παρέλαβε το αμιγώς ηλεκτρικό Kia EV9 στην εκδήλωση Thelcon στη Μαδρίτη. Ο 37χρονος Ισπανός είναι πρεσβευτής της κορεάτικης μάρκας και υπέρμαχος της βιώσιμης κινητικότητας. Είναι το πρώτο ηλεκτρικό SUV της μάρκας με τρεις σειρές καθισμάτων.

Σύμφωνα με τη μακροχρόνια παγκόσμια συνεργασία του με την Kia και τη συνεχή δέσμευσή του για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, ο Ναδάλ παρέλαβε στην εκδήλωση το Kia EV9 GT-Line σε χρώμα Ocean Blue Matte. Το EV9, το πρωτοστατεί στο μετασχηματισμό της Kia σε πάροχο λύσεων βιώσιμης κινητικότητας, θα προστεθεί στην προσωπική του συλλογή μαζί με το EV6.

«Για να πετύχω όλα αυτά τα ορόσημα στη μέχρι σήμερα καριέρα μου, έπρεπε να εξελίσσομαι συνεχώς. Είναι ο μόνος τρόπος για να προοδεύεις», δήλωσε ο Ισπανός τενίστας. «Είμαι τυχερός που έχω την Kia ως συνεργάτη που μοιράζεται αυτό το όραμα, και το EV9 είναι το πιο πρόσφατο βήμα στην εξέλιξη της μάρκας προς την κατεύθυνση να γίνει ένας παγκόσμιος κορυφαίος πάροχος EV. Ανυπομονώ να ξεκινήσω το επόμενο ταξίδι μου στην ηλεκτροκίνηση με αυτό το εκπληκτικά σχεδιασμένο, υψηλής τεχνολογίας SUV».

