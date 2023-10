Οι ώρες μεταδόσεων του GP ΗΠΑ σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Η αγωνιστική δράση θα είναι καταιγιστική και περιλαμβάνει τόσο Formula 1 όσο και F1 Academy.

Μετά από διάλειμμα ενός Σαββατοκύριακου, η Formula 1 πατά ξανά γκάζι, αυτή τη φορά με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτελεί τον δέκατο-ένατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος που μεταδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Μετά από το Μαϊάμι και το Μοντρεάλ νωρίτερα στη σεζόν, το ταξίδι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού συνεχίζεται με επιστροφή στην αμερικανική ήπειρο. Μάλιστα, μέσα σε ένα μήνα, έχουμε τέσσερις αγώνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ωκεανού, με αφετηρία το Όστιν του Τέξας και το COTA (Circuit Of The Americas) αυτό το Σαββατοκύριακο και τη συνέχεια να αφορά μάχες δίχως διακοπή, σε Μεξικό (29/10) και Βραζιλία (5/11), πριν έρθει το πολυαναμενόμενο Grand Prix του Λας Βέγκας (18/11).

H δράση στο Τέξας

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν δύο αγώνες την ίδια μέρα σε ώρες Ελλάδας! Βλέπετε έχουμε δομή Spint στο αγωνιστικό τριήμερο και αυτό, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Το Circuit of the Americas υποδέχεται τη Formula 1 για ενδέκατη φορά αλλά είναι η πρώτη που θα έχουμε τη συγκεκριμένη δομή που συνεπάγεται τα εξής: θα υπάρχει μόνο μια περίοδος ελεύθερων δοκιμών, την Παρασκευή πριν τις κατατακτήριες δοκιμές, που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αγώνα.

Η δεύτερη μέρα είναι ουσιαστικά αυτόνομη, έτσι θα έχουμε το Sprint Shootout και μετά τον αγώνα Sprint (01:00) διάρκειας 19 γύρων ή 60 λεπτών. Ο κυρίως αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ (22:00) για την Ελλάδα, καθώς έχουμε 8 ώρες διαφορά από το Όστιν.

To F1 Academy για πρώτη φορά στην Ελλάδα LIVE

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα διεξαχθούν για πρώτη φορά παράλληλα με αγώνα Formula 1 και οι τρεις αγώνες του τελευταίου γύρου του F1 Academy, του γυναικείου πρωταθλήματος μονοθεσίων. Κι αυτοί, θα μεταδοθούν για πρώτη φορά απευθείας στην ελληνική τηλεόραση!

F1 Academy finale to be broadcast live in over 100 international territories.#F1Academy https://t.co/Rrou4w1I2j — F1 Academy (@f1academy) October 4, 2023

Συγκεκριμένα, από το ΑΝΤ1+ και στην περιγραφή θα είναι η Μαρία Ανδρεάδη με τον Κώστα Λεώνη. Οι αγώνες στο Όστιν είναι οι τελευταίοι της σεζόν και θα αναδείξουν πρωταθλήτρια οδηγό. Φαβορί είναι η πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Ισπανίδα Μάρτα Γκαρσία της Prema Racing.

Το Formula 1 Show

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαξ Φερστάπεν και μια συνέντευξή του μετά την κατάκτηση του τρίτου παγκόσμιου τίτλου.

Επίσης, αποκλειστική συνέντευξη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 1997, Ζακ Βιλνέβ, καθώς και ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Λιούις Χάμιλτον στην κάμερα του ΑΝΤ1 και τον Πάνο Σεϊτανίδη.





Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» τον Τάκη Πουρναράκη και τον Πάνο Σεϊτανίδη θα πλαισιώσουν οι Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης.

Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης θα σχολιάζει… από τη θέση του οδηγού τις προσπάθειες των συναθλητών του.

Οι μεταδόσεις και οι εκπομπές σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Παρασκευή 20/10

20.30 F1 FP1, ANT1+

Σάββατο 21/10

00.00 F1 Κατατακτήριες, ANT1+

17.45 F1 Academy Αγώνας 1, ΑΝΤ1+

23.30 F1 Academy Αγώνας 1, ΑΝΤ1+

Κυριακή 22/10

01.00, F1 Sprint, ANT1+

04.00, F1 Sprint, ANT1 (μαγνητοσκόπηση)

05.00, F1 Κατατακτήριες, ΑΝΤ1 (μαγνητοσκόπηση)

17.40, F1 Academy Αγώνας 3, ΑΝΤ1+

21.00, Formula 1 Show, ANT1/ANT1+

22.00, Αγώνας, ΑΝΤ1/ΑΝΤ1+

Μετά τη λήξη του GP, Formula 1 Show, ANT1+

Φωτογραφίες: Aston Martin F1