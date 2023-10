Ο Ισπανός της Ferrari και ο Μεξικανός της Red Bull Racing θα εκκινήσουν από την 12η και 13η θέση του grid στον κυριακάτικο αγώνα.

Με δύο εκπλήξεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος (Q2) στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Κατάρ. Στην πίστα του Λουσέιλ ο Κάρλος Σάινθ και ο Σέρχιο Πέρεζ δεν κατάφεραν να μπουν στη δεκάδα που θα διεκδικήσει την pole position για τον αγώνα της Κυριακής (εκκίνηση στις 8 μμ, ώρα Ελλάδας).

Ο χρόνος του οδηγού της Scuderia Ferrari ήταν κατά 3 εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από τη 10η θέση, ενώ ο Μεξικανός της Red Bull Racing είδε την τελευταία του προσπάθεια να ακυρώνεται επειδή και οι τέσσερις τροχοί του μονοθεσίου του βγήκαν εκτός της λευκής γραμμής.

Έτσι θα εκκινήσουν στον αγώνα της Κυριακής από τη 12η και 13 η θέση αντίστοιχα. Θα προηγηθεί το βράδυ του Σαββάτου (8.30 μμ) ο αγώνας σπριντ.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌



SAINZ and PEREZ are out 😵



11: Tsunoda

12: Sainz

13: Perez

14: Albon

15: Hulkenberg#F1 #QatarGP pic.twitter.com/Ee2zGfGp6s