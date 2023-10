Η ιταλική ομάδα προετοιμάζει από τώρα το έδαφος ώστε να φέρει στη Formula 1 ένα νέο αστέρι που θέλει να πρωταγωνιστήσει.

Η «Silly Season» της Formula 1 για τη σεζόν του 2025 έχει ήδη ξεκινήσει ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί καν το πρωτάθλημα της φετινής χρονιάς. Συνολικά 15 οδηγοί έχουν συμβόλαιο που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2024 και η αγορά θα μας απασχολήσει αρκετά.

Η Scuderia Ferrari, εκτός από τη δική της οδηγική σύνθεση, θέλει να βρει θέσει σε ένα μεγάλο ταλέντο της Ακαδημίας της. Πρόκειται για τον οδηγό της Prema στη Formula 2, Όλιβερ Μπέρμαν. Γεννημένος το 2005, ο «Όλι» έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα ταχύτητας και στην παρθενική του σεζόν στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην 6η θέση στη βαθμολογία οδηγών.

Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι, εφόσον πάρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, μπορεί να σκαρφαλώσει στην 3η θέση στο πρωτάθλημα ενώ ήδη μετρά 4 νίκες.

HISTORY. MADE. 🏆@OllieBearman becomes the first driver to top every session of an #F2 race weekend! 🥇🥇🥇🥇



Extraordinary from the 17-year-old rookie 🤯#AzerbaijanGP #RoadToF1 pic.twitter.com/9nz6jCIKWS