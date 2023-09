O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν ταχύτερος και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Σουζούκα.

Όπως έγινε στο FP1, έτσι και στο FP2 του Grand Prix Ιαπωνίας, η Red Bull Racing είχε τον ταχύτερο χρόνο στη διαδικασία και δείχνει ότι έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο τριήμερο, μετά τα όσα έγιναν στη Σιγκαπούρη. Ο δέκατος-έκτος αγώνας της φετινής σεζόν της Formula 1 διεξάγεται αυτό το τριήμερο στη Σουζούκα και οι δοκιμές της Παρασκευής είναι ήδη παρελθόν.

Ταχύτερος στο δεύτερο 60λεπτο της ημέρας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος σημείωσε το 1:30, 688 με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η διαφορά του από τη 2η θέση μειώθηκε κατά το ήμισυ σε σύγκριση με την πρωινή περίοδο, με τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari να υπολείπεται κατά 0,320 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις με την αναβαθμισμένη McLaren MCL60, o οποίος είχε διαφορά 0,464 δευτ. από τον Ολλανδό.

Normal service resumed 💪 @Max33Verstappen is back in top spot by three tenths #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/mxn1WF5wVE

Ο Κάρλος Σάινθ ήταν στην 4η θέση, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν 5ος. Η γερμανική ομάδα δυσκολεύεται πολύ να βρει ρυθμό και απόδοση, όμως δείχνει να είναι μπροστά από την Aston Martin, με τον Φερνάντο Αλόνσο να ακολουθεί. Ο Άλεξ Άλμπον έφερε και πάλι τη Williams στην πρώτη 10άδα, την οποία συμπλήρωσαν οι Όσκαρ Πιάστρι, Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας.

No doubts who the home hero is! 📸🇯🇵 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/SqD5hAqA1S

Οι διαφορές είναι αρκετά μικρές μετά την πρώτη μέρα δοκιμών. Συγκεκριμένα η απόσταση από την ταχύτερη μέχρι την αργότερη ομάδα είναι 1,4 δευτερόλεπτα. Από τις προσομοιώσεις αγώνα, προκύπτει πως η φθορά των ελαστικών είναι αρκετά μεγάλη και αυτό θα επηρεάσει τις στρατηγικές των ομάδων την Κυριακή

Η μοναδική κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της στα τελευταία δύο λεπτά της διαδικασίας. Ο Πιέρ Γκασλί έχασε τον έλεγχο στην είσοδο της στροφής Ντέγκνερ 2 και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες. Ο Γάλλος ήταν καλά στην υγεία του, όμως το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε και για το μονοθέσιό του.

🚩 RED FLAG 🚩



Pierre Gasly runs wide at Degner 2 and crumples his Alpine against the wall



The session will not be resumed #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/WVS5JCTn1R