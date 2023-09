Για μία ακόμα φορά φέτος, το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε ΑΝΤ1 και την τηλεοπτική κάλυψη της Formula 1.

Το ελληνικό κοινό της Formula 1 περνάει της Κυριακές του σταθερά μπροστά στην οθόνη και αφού χάριζε πρωτιές στην τηλεθέαση όσο η Red Bull Racing κέρδιζε όλους τους αγώνες (14 στα 14 μέχρι και τη Μόντσα), αυτό δεν θα άλλαζε τώρα.

Το ίδιο συνέβη και στην κάλυψη του δέκατου πέμπτου Grand Prix του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

